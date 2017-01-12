Зачатки мови людини з'явилися 25 мільйонів років тому – вчені

Дослідники заявили про спільне коріння сигналів мавп і мови людини.

Бабуїни використовують ті ж голосні звуки, що і людина

заявили про те, що бабуїни використовують ті ж чотири голосних звуки, які присутні у всіх людських мовах. На думку дослідників, це означає, що можна говорити про загальні коренях сигналів мавп і мови людини. Висновки вчених були опубліковані в журналі PLoS One.

Чотири роки тому французькі приматологи навчили павіанів відрізняти короткі англійські слова від безглуздих наборів букв, що вказало на давні корені людської здатності читати і розпізнавати абстрактні символи. Тепер же дослідники спостерігали за життям звичайних бабуїнів в одному з розплідників Франції.

На даний момент відмінності в структурі гортані вважаються вченими однією з тих причин, по якій людина може вимовляти голосні звуки, а мавпи і інші тварини – ні. Тепер же дослідники встановили, що мавпи можуть вимовляти ті ж голосні звуки, що і людина.

Спостерігаючи за бабуїнами, вчені записали звуки, якими ті спілкуються один з одним і проаналізували їх за допомогою комп'ютера. Цей аналіз показав, що їхня "мова" містила в собі близько тисячі звукових сегментів, схожих за своєю структурою на голосні звуки. Порівнявши їх між собою, науковці згрупували їх у п'ять типів звуків, схожих на людські голосні – "у", "о", "е", "а" та короткий "і".

Провівши подальші дослідження, вчені встановили, що секрет вимовляння цих звуків криється в язику бабуїнів. Форма, пропорції і сам набір м'язів у язику бабуїнів виявився ідентичним тому, як влаштований язик дітей. Завдяки цьому, незважаючи на відмінності у формі гортані і всього мовного апарату в цілому, бабуїнам вдається видавати звуки, дуже схожі на людську мову.

На думку дослідників, це свідчить про те, що корені людської мови з'явилися 25 мільйонів років тому, коли на планеті жили спільні предки людей і бабуїнів.

Раніше вчені провели експеримент, в рамках якого довели, що тварини з великим розміром мозку по відношенню до маси тіла володіють більш високим інтелектом.