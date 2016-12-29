Влада США подала до суду на Amazon за відмову видати дані "розумного" динаміка

На думку прокуратури штату Арканзас, динамік міг записати розмови, пов'язані з вбивством.

Amzon відмовився видавати дані "розумного" динаміка

Прокуратура американського штату Арканзас звернулася в суд з вимогою зобов'язати компанію Amazon надати записи "розумного" динаміка Amazon Echo для розслідування вбивства, повідомляє "Інтерфакс".

На думку слідчих, пристрій міг записати розмови, пов'язані з вбивством Віктора Коллінза в місті Бентовіл 22 листопада 2015 року. Тіло Коллінза було виявлено в будинку його друга Джеймса Бейтса, якому було пред'явлено звинувачення у вбивстві.

В Amazon же визнали вимоги поліції перебільшеними. Представники компанії заявили про те, що не будуть публікувати дані своїх клієнтів без відповідного юридичного рішення.

Amazon Echo являє собою динамік з вбудованим мікрофоном. Пристрій включається, коли користувач називає ім'я електронного помічника (за замовчуванням, Алекса). Після цього мова користувача записується і вирушає в "хмару" для аналізу і реакції. Пристрій може відповідати користувачеві, формувати списки завдань, а також програвати музику, аудіокниги, повідомляти прогноз погоди, інформацію про пробки.

У серпні суддя виписав ордер на отримання даних пристрій, але слідство отримало тільки інформацію про обліковий запис.

Нагадаємо,

16 лютого суд зобов'язав компанію надати необхідні інструменти для отримання доступу до даних, що зберігаються в телефоні одного із злочинців, які у грудні 2015 року відкрили вогонь у медичному центрі для людей з обмеженими можливостями міста Сан-Бернардіно. В результаті збройного нападу 14 осіб загинули і 17 отримали поранення.

Apple відмовилася створювати iOS з бекдором для ФБР. Голова компанії Тім Кук у відкритому листі до користувачів повідомив, що ФБР звернулося до компанії з проханням розробити спеціальну версію iOS, яка допоможе обійти захист персональних даних користувачів, встановлену на смартфонах. Але, як зазначає Кук, захист персональних даних спрямований на захист користувачів від зловмисників. На думку голови компанії, створення "універсального бекдору" можна порівняти зі створенням ключа від всіх дверей. Якщо компанія піде на такий крок, вона поставить під загрозу безпеку всіх своїх користувачів.

На бік Apple стали Google, Twitter, WhatsApp і Facebook.

23 лютого міністерство юстиції США зажадало від Apple зламати ще 12 iPhone для одержання додаткової інформації у нерозкритих справах по всій території країни.

На початку березня Бруклінський суд виніс рішення про те, що уряд США не може змусити Apple зламати iPhone у справі про наркоторгівлю.