Влада ОАЕ оголосила про проект будівництва першого міні-міста на Марсі

Національну програму ОАЕ планується реалізувати за 100 років.

Таким в ОАЕ бачать майбутнє місто на Марсі

Влада ОАЕ оголосила про проект будівництва першого міні-міста " Марс 2117". Будувати його на "червоній планеті" Емірати мають намір спільно з провідними міжнародними організаціями та науково-дослідними інститутами.

Про проект оголосили прем'єр-міністр ОАЕ, правитель емірату Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, а також спадкоємний принц Абу-Дабі Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян. Заяву зроблено в ході Всесвітнього урядового саміту, який відбувся в Дубаї 12 – 14 лютого, пише місцеве видання Gulf News.

Національний проект ОАЕ, розрахований на 100 років, також буде враховувати дослідження транспортних засобів, енергетики та продуктів харчування на Марсі. Крім того, була представлена презентація макета самого міста, фото якого на своїй сторінці в Twitter розмістив шейх Аль Мактум.

"Mars 2117" is a seed we are sowing today to reap the fruit of new generations led by a passion for science and advancing human knowledge. pic.twitter.com/IExtnpiO2B — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 лютого 2017 р.

The "Mars 2117" project will develop an Emirati and international team of scientists to push the human exploration of Mars in years to come. pic.twitter.com/5ujxvyC8As — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 лютого 2017 р.

We aspire in the coming century to develop science, technology and our youth's passion for knowledge. This project is driven by that vision. pic.twitter.com/4QibJjtiM2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 14 лютого 2017 р.

"Висадка людей на інших планетах була давньою мрією людства. Наша мета полягає в тому, щоб ОАЕ очолили міжнародні зусилля щодо втілення цієї мрії в життя", - заявив прем'єр Еміратів.

Раніше голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про те, що перша ракета з екіпажем на борту буде відправлена на Марс в 2024 році, відправити перший корабель на Марс компанія планує у 2018 році.

NASA планує здійснити пілотований політ до Червоної планети до 2030 року.

20 грудня вчені з Північної Дакоти провели випробування прототипів скафандрів, які планувалося використовувати під час висадки на Марс.

Космічний центр NASA розробив два прототипи скафандрів, розроблені для роботи в умовах низької гравітації і невагомості. Скафандри пройшли випробування в умовах американської пустелі, а потім їх перевірка була проведена на симуляторі у Флориді.

Раніше фахівці NASA провели випробування нових теплових екранів для космічних кораблів, які дозволять захистити корабель від спеки під час занурення в атмосферу планети і зробити уповільнення на необхідній висоті під час висадки на Марс.