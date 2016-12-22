Вченим вперше вдалося спостерігати процес народження хмари під мікроскопом

Фізикам вдалося зняти процес нуклеації кристала льоду в повітрі.

Вчені спостерігали за утворенням хмари під мікроскопом

з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії заявили про те, що їм вперше вдалося зняти нуклеацію кристала льоду в повітрі, з якого починається утворення перистих хмар. Результати дослідження, проведеного за допомогою средового скануючого електронного мікроскопа (ESEM), який здатний працювати з об'єктами в газовій фазі, були опубліковані в Physical Chemistry Chemical Physics.

Дослідники створили умови для утворення хмар того чи іншого типу. Для того, щоб отримати перисті хмари, вчені наситили водяну пару твердими мінеральними мікрочастинками, здатними служити центрами нуклеації – зародження кристалів льоду.



Автори використовували частинки каолініту розмірами 2-3 мкм. Однак у природних умовах цю роль виконують підняті високо частинки сажі, пил, мікроби, вулканічний попіл – майже все, що піднімається повітрям на потрібну висоту. Крім того, температура, тиск і вологість в експерименті відповідали показникам на 6 км вище рівня моря.



Вчені прослідкували, як при цих умовах водний пар конденсується на поверхні мікрочастинок і наростає крижаним кристалом розмірами до 50 нм.

Раніше повідомлялося про те, що вчені відкрили нову субатомную частку - пентакварк. Пентакварки були відкриті в результаті зіткнень протонів при енергіях до 8 тераелектронвольт. Маса пентакварка не перевищує 4,5 гігаелектронвольт. Раніше фізики достовірно знали про існування тільки адронів (частинки, які складаються з кварків і беруть участь у сильній взаємодії) з двох кварків (мезони) або трьох (баріони).