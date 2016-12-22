Вченим вперше вдалося спостерігати процес народження хмари під мікроскопом

Фізикам вдалося зняти процес нуклеації кристала льоду в повітрі.
Дослідники створили умови для утворення хмар того чи іншого типу. Для того, щоб отримати перисті хмари, вчені наситили водяну пару твердими мінеральними мікрочастинками, здатними служити центрами нуклеації – зародження кристалів льоду.
Автори використовували частинки каолініту розмірами 2-3 мкм. Однак у природних умовах цю роль виконують підняті високо частинки сажі, пил, мікроби, вулканічний попіл – майже все, що піднімається повітрям на потрібну висоту. Крім того, температура, тиск і вологість в експерименті відповідали показникам на 6 км вище рівня моря.
Вчені прослідкували, як при цих умовах водний пар конденсується на поверхні мікрочастинок і наростає крижаним кристалом розмірами до 50 нм.
Раніше повідомлялося про те, що вчені відкрили нову субатомную частку - пентакварк. Пентакварки були відкриті в результаті зіткнень протонів при енергіях до 8 тераелектронвольт. Маса пентакварка не перевищує 4,5 гігаелектронвольт. Раніше фізики достовірно знали про існування тільки адронів (частинки, які складаються з кварків і беруть участь у сильній взаємодії) з двох кварків (мезони) або трьох (баріони).Naked Science