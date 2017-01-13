Вченим вдалося знищити пухлину мозку за допомогою сальмонели

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Виживаність піддослідних тварин протягом 100 днів склала 20%.

Вчені змогли перемогти рак за допомогою сальмонели Lenta.ru

Вчені заявили про те, що їм вдалося знищити пухлини в мозку у щурів, хворих на гліобластому, за допомогою генетично модифікованої сальмонели. Висновки дослідників опубліковані в журналі Molecular Therapy Oncolytics.

За словами дослідників, основною проблемою в лікуванні гліобластоми за допомогою традиційних методів полягає в тому, що ліки складно доставити через гематоенцефалічний бар'єр. Тепер вченим вдалося подолати цю перешкоду за допомогою модифікованої бактерії Salmonella typhimurium з дефіцитом життєво важливої речовини пурину. Цей дефіцит змушує бактерії шукати інші джерела пурину, який в надлишку міститься в пухлинах. Крім того, змінений штам виробляє з'єднання азурин і р53, що викликають самознищення пухлинних клітин.

Як заявляють учені, виживаність щурів протягом 100 днів, що еквівалентно 10 років у людини, склала 20%. При лікуванні ж традиційними методами такий результат недосяжний навіть для п'ятирічного терміну. Більшість пацієнтів живуть менше року, до двох років доживає менше 30%.

Раніше повідомлялося про те, що українські вчені винайшли протираковий засіб на основі чорних антарктичних дріжджів Nadsoniela nigra. Дослідження українських вчених-мікробіологів можуть допомогти в боротьбі з раком. Детальніше про дослідження українських вчених в Антарктиді читайте у статті Лідії Суржик та Володимира Драбчука "Українська Антарктида" у свіжому номері газети "Дзеркало тижня. Україна"