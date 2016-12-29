Вченим не вдалося повторити експеримент з лікування діабету

У 2014 році дослідники заявили про те, що їм вдалося повернути організму здатність виробляти інсулін.
У 2014 році дослідники з Гарварду використали стовбурові клітини для створення інсулін-продукуючих бета-клітин у мишей в досить великих кількостях. Дослідження було новаторським і сміливим, адже вчені говорили про можливість відновити здатність людини виробляти інсулін, використовуючи свої власні клітини, що означало б, що у діабетиків не було б більше необхідності приймати регулярні дози препаратів.
Тепер же дослідники видалили свою статтю з порталу журналу Cell після кількох невдалих спроб повторити результат. Вчені визнали результати своїх досліджень помилковими і заявили про те, що поки їхнє дослідження не вийде на новий рівень і не буде розроблена методика, яку можна буде відтворити, медичної і наукової цінності їхня стаття не має.
Раніше повідомлялося про те, що вчені розробили універсальні ліки від хвороб мозку. Дані ліки розбивають бляшки в мозку у мишей, заражених хворобою Альцгеймера або Паркінсона, і покращують когнітивні і запам'ятовуючі функції мозку тварини.Популярная механика