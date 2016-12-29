Вченим не вдалося повторити експеримент з лікування діабету

У 2014 році дослідники заявили про те, що їм вдалося повернути організму здатність виробляти інсулін.

Вчені вибачилися за помилкові результати дослідження щодо лікування діабету

Біолог Дуглас Мелтон, який в 2014 році заявив про те, що йому вдалося повернути організму здатність виробляти інсулін і тим самим вилікувати діабет, видалив свою роботу з медичного журналу і приніс свої вибачення за помилкові результати, повідомляє Retraction Watch.

У 2014 році дослідники з Гарварду використали стовбурові клітини для створення інсулін-продукуючих бета-клітин у мишей в досить великих кількостях. Дослідження було новаторським і сміливим, адже вчені говорили про можливість відновити здатність людини виробляти інсулін, використовуючи свої власні клітини, що означало б, що у діабетиків не було б більше необхідності приймати регулярні дози препаратів.

Тепер же дослідники видалили свою статтю з порталу журналу Cell після кількох невдалих спроб повторити результат. Вчені визнали результати своїх досліджень помилковими і заявили про те, що поки їхнє дослідження не вийде на новий рівень і не буде розроблена методика, яку можна буде відтворити, медичної і наукової цінності їхня стаття не має.

Раніше повідомлялося про те, що вчені розробили універсальні ліки від хвороб мозку. Дані ліки розбивають бляшки в мозку у мишей, заражених хворобою Альцгеймера або Паркінсона, і покращують когнітивні і запам'ятовуючі функції мозку тварини.