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Вченим не вдалося повторити експеримент з лікування діабету

29 грудня в 16:47

У 2014 році дослідники заявили про те, що їм вдалося повернути організму здатність виробляти інсулін.

Ученые
Вчені вибачилися за помилкові результати дослідження щодо лікування діабету
Біолог Дуглас Мелтон, який в 2014 році заявив про те, що йому вдалося повернути організму здатність виробляти інсулін і тим самим вилікувати діабет, видалив свою роботу з медичного журналу і приніс свої вибачення за помилкові результати, повідомляє Retraction Watch.

У 2014 році дослідники з Гарварду використали стовбурові клітини для створення інсулін-продукуючих бета-клітин у мишей в досить великих кількостях. Дослідження було новаторським і сміливим, адже вчені говорили про можливість відновити здатність людини виробляти інсулін, використовуючи свої власні клітини, що означало б, що у діабетиків не було б більше необхідності приймати регулярні дози препаратів.

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Тепер же дослідники видалили свою статтю з порталу журналу Cell після кількох невдалих спроб повторити результат. Вчені визнали результати своїх досліджень помилковими і заявили про те, що поки їхнє дослідження не вийде на новий рівень і не буде розроблена методика, яку можна буде відтворити, медичної і наукової цінності їхня стаття не має.

Раніше повідомлялося про те, що вчені розробили універсальні ліки від хвороб мозку. Дані ліки розбивають бляшки в мозку у мишей, заражених хворобою Альцгеймера або Паркінсона, і покращують когнітивні і запам'ятовуючі функції мозку тварини.

За матеріалами: Популярная механика
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Теги вчені інсулін дослідження діабет
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