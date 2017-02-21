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Вчені звинуватили невидимі атмосферні річки в погодних катастрофах

21 лютого в 12:40

Подібні річки причетні до 75% випадків аномальних вітрів або опадів в середніх широтах.

Облачное цунами в Австралии
Атмосферні річки є причиною погодних катастроф
Вчені заявили про те, що більшість екстремальних погодних явищ, які спостерігаються в середніх широтах Землі, пов'язані з невидимими атмосферними річками – потоками водяної пари в газовій оболонці. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature Geoscience.

Як відзначають вчені, подібні річки причетні до 75% аномальних вітрів або опадів в середніх широтах. Всього з 1997-го по 2003 рік з існуванням потоків водяної пари в газовій оболонці планети пов'язані 14 з 19 катастроф, матеріальний збиток кожної з яких склав понад мільярд доларів.

У ході дослідження вчені провели реконструкцію погодних умов в 1997-2014 роках. Для цього геофізики використовували дані з західної частини Канади, Північної Європи, Нової Зеландії та Південної Америки, де потоки водяної пари в газовій оболонці планети спостерігаються в середньому 30-35 днів у році.

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Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили загадкові спалахи, які можуть бути доказоміснування паралельного Всесвіту. Світіння було виявлено під час аналізу карти реліктового випромінювання, яке також називають "Луною Великого вибуху".

За матеріалами: Lenta.ru
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Теги вчені атмосфера катастрофа
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