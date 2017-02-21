Вчені звинуватили невидимі атмосферні річки в погодних катастрофах

Подібні річки причетні до 75% випадків аномальних вітрів або опадів в середніх широтах.

Атмосферні річки є причиною погодних катастроф

Вчені заявили про те, що більшість екстремальних погодних явищ, які спостерігаються в середніх широтах Землі, пов'язані з невидимими атмосферними річками – потоками водяної пари в газовій оболонці. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature Geoscience.

Як відзначають вчені, подібні річки причетні до 75% аномальних вітрів або опадів в середніх широтах. Всього з 1997-го по 2003 рік з існуванням потоків водяної пари в газовій оболонці планети пов'язані 14 з 19 катастроф, матеріальний збиток кожної з яких склав понад мільярд доларів.

У ході дослідження вчені провели реконструкцію погодних умов в 1997-2014 роках. Для цього геофізики використовували дані з західної частини Канади, Північної Європи, Нової Зеландії та Південної Америки, де потоки водяної пари в газовій оболонці планети спостерігаються в середньому 30-35 днів у році.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили загадкові спалахи, які можуть бути доказоміснування паралельного Всесвіту. Світіння було виявлено під час аналізу карти реліктового випромінювання, яке також називають "Луною Великого вибуху".