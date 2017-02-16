Вчені заявили про критичне зниження рівня кисню у Світовому океані

До 2100 року вміст кисню знизиться на 1-7%.

До 2100 року рівень кисню у Світовому океані може впасти на 1-7% senfil.net

Вчені заявили про те, що за останні 50 років зміст молекулярного кисню взнизилося більш ніж на 2%. Свої висновки дослідники опублікували в журналі Nature.

У ході дослідження вчені провели кількісну оцінку динаміки молекулярного кисню, що знаходиться у Світовому океані, за останні п'ятдесят років. За цей період вміст сполуки у воді знизився приблизно на 4,8 петамоля і в даний час складає 222,5 петамоля. Виявилося, що рівень кисню змінювався нерівномірно залежно від товщі води. На думку дослідників, найбільше він знизився в приповерхневій товщі води, причиною чого може бути антропогенний фактор впливу на атмосферу.

Більш того, наявні моделі прогнозують зниження концентрації молекулярного кисню на 1-7% до 2100 року. Такі зміни негативно впливають на екосистеми морів і океанів.

Раніше вчені встановили, що в найближчі п'ять років температура на Землі буде зростати. При цьому, на думку вчених, 2016 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. У 2017 році температурний рекорд побитий не буде через впливу Ла-Нінья – зворотного Ель-Ніньо процесу, що призведе до охолодження деяких куточків планети.