Вчені з Гарварду планують "воскресити" мамонта через два роки

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Дослідники сподіваються створити гібрид мамонта і слона.

Вчені можуть "воскресити" мамонта вже через два роки

Професор Джордж Черч з Гарвардського університету заявив про те, що його команда вже через два роки може "воскресити" мамонтів , які вимерли близько чотирьох тисяч років тому, повідомляє The Guardian.

Дослідники сподіваються створити гібридний ембріон мамонта і азіатського слона. "По суті, він більше схожий на слона, але з рисами мамонта", підкреслив Черч. Тварина, яку іноді називають "мамонто-слон", буде мати такі рисами мамонтів, як невеликі вуха, підшкірний жир, довга шерсть і здатна адаптуватися до холоду кров. Гени, які несуть подібні ознаки, були впроваджені в ДНК слона за допомогою інструменту CRISPR.

Черч підкреслює, що отриманий ембріон буде вирощений за допомогою спеціального апарату, а не з використанням слонихи в якості сурогатної матері, оскільки дослідникам не хотілося б піддавати тварину ризику.

Раніше повідомлялося про те, що вчені планують відродити мамонтів. Вчені майже завершили роботу зі складання "генетичної карти" мамонта, і припускають, що через 30-50 років їм вдасться відродити тварину, що вимерла більше 10 тисяч років тому.