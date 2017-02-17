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Вчені з Гарварду планують "воскресити" мамонта через два роки

17 лютого в 11:19

Дослідники сподіваються створити гібрид мамонта і слона.

Мамонт
Вчені можуть "воскресити" мамонта вже через два роки
Професор Джордж Черч з Гарвардського університету заявив про те, що його команда вже через два роки може "воскресити" мамонтів, які вимерли близько чотирьох тисяч років тому, повідомляє The Guardian.

Дослідники сподіваються створити гібридний ембріон мамонта і азіатського слона. "По суті, він більше схожий на слона, але з рисами мамонта", підкреслив Черч. Тварина, яку іноді називають "мамонто-слон", буде мати такі рисами мамонтів, як невеликі вуха, підшкірний жир, довга шерсть і здатна адаптуватися до холоду кров. Гени, які несуть подібні ознаки, були впроваджені в ДНК слона за допомогою інструменту CRISPR.

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Черч підкреслює, що отриманий ембріон буде вирощений за допомогою спеціального апарату, а не з використанням слонихи в якості сурогатної матері, оскільки дослідникам не хотілося б піддавати тварину ризику.

Раніше повідомлялося про те, що вчені планують відродити мамонтів. Вчені майже завершили роботу зі складання "генетичної карти" мамонта, і припускають, що через 30-50 років їм вдасться відродити тварину, що вимерла більше 10 тисяч років тому.

За матеріалами: DT.UA
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Теги мамонт тварини вчені генетика
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