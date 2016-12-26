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Вчені виявили рештки невідомого птаха віком 90 мільйонів років

26 грудня в 17:07

Птах виглядав як щось середнє між чайкою і бакланов.

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Вчені виявили рештки невідомого виду птахів
Геологи виявили в Арктиці невідомий раніше вид птахів, який жив на Землі близько 90 мільйонів років тому. Про знахідку дослідники повідомляють в журналі Scientific Reports.

Птах отримав назву Tingmiatornis arctica і, на думку дослідників, виглядав як щось середнє між чайкою і бакланом. За допомогою аналізу плечової кістки, яка добре збереглася, дослідники визначили, що виявлений вид птахів міг пірнати і плавати під водою. Крім того, вчені встановили, що птахи населяли Землю в часи, коли середньодобова температура становила 14 градусів Цельсія.

За допомогою виявлених останків вчені планують вивчити вплив зміни клімату на подальшу долю птахів та інших видів, які мешкали на планеті одночасно з ними.

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Раніше повідомлялося про те, що палеонтологи виявили найбільшого пернатого динозавра. За життя тіло тварини було вкрите пір'ям, а сам динозавр був близько п'яти метрів у довжину, що робить його найбільшим з відомих на сьогоднішній день пернатих динозаврів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги птахи вчені палеонтологія тварини
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