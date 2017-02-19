Вчені виявили печерне життя віком близько 50 тисяч років

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Мікроби були виявлені в печерах Найка в Мексиці.

Мікроби заточені в кристалах Phys.org

Група вчених виявила в системі печер життя, заточене в кристали, вік якого становить близько 50 тисяч років, повідомляє Phys.org.

Дивні і стародавні мікроби були виявлені дослідниками в печерах Найка в Мексиці і були здатні існувати на таких мінералах, як залізо і марганець. За словами дослідників, їм вдалося виявити "супержиття". Знахідка може стати прикладом виживання мікробів у надважких умовах на Землі.

Форми життя — 40 різних штамів мікробів і навіть кілька вірусів — настільки дивні, що навіть їхні найближчі родичі на 10% відрізняються від них генетично, а це значить, що вони відстоять від будь-яких відомих форм життя настільки, наскільки люди відстоять від грибів.

Глибина печер Найка досягає 800 метрів, у них розташовуються занедбані свинцеві і цинкові шахти. До початку буріння в печерах вони були повністю відрізані від зовнішнього світу. Температура в найбільш прохолодній з печер досягає 38 градусів Цельсія.

Раніше повідомлялося про те, що на півночі Аляски вчені знайшли останки динозавра, який жив приблизно 70 млн років тому, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл".