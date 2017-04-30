Вчені відкрили комарів, що не п'ють кров

У Південній і Центральній Америці виявлено п'ять нових видів комарів.

Вчені відкрили комарів, які не п'ють кров

Вчені Естонської університету природничих наук, Університету Турку і Університету Сан-Паулу відкрили невідомі раніше види комарів.

У Колумбії та Коста-Ріці були виявлені п'ять нових видів комах близько двох міліметрів в довжину. Вони живуть у тропічному дощовому лісі, причому їхня чисельність дуже висока завдяки місцевому вологому і жаркому клімату. Ці комарі не п'ють кров ні людини, ані інших тварин і не розносять хвороби.

Як відзначають дослідники, личинки комарів харчуються органічною речовиною, що розкладається, і грають важливу роль в якості редуцента.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили новий вид гігантських черепах, які проживають на Галапагоських островах. З урахуванням нововідкритого виду, на даний момент на Галапагоських островах мешкають 11 видів гігантських черепах. Раніше їх було 15, проте 4 види вимерли. Такі черепахи, в основному, живуть на сході острова Санта-Крус.