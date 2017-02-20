Вчені розкрили механізм поділу людей на правшів і лівшів

Ліворукість і праворукость формується завдяки спинного мозку.

Вчені припустили, як люди діляться на лівшів і правшів

Вчені з Рурського університету заявили про те, що у формуванні ліворукості і праворукості бере участь спинний мозок ще до появи зв'язку з головним . Висновки дослідників опубліковані в журналі eLife.

У ході дослідження вчені спостерігали за ембріонами в утробі і встановили, що вже на 13 тижні вони воліють смоктати палець правої або лівої руки. Рухи рук відбуваються завдяки роботі моторної кори головного мозку, яка посилає сигнали спинному мозку. Але на цьому етапі розвитку зв'язок між корою і спинним мозком ще не сформований. Це привело вчених до думки, що переважання однієї з рук залежить не від головного мозку, а від спинного.

Дослідники спостерігали також за експресією генів у п'яти плодів на 8-12 тижні розвитку і виявили різницю між кількістю генів, що експресуються на праву і ліву частини спинного мозку. Ця різниця була помітна в тих областях, які відповідають за рухи рук і ніг. Причиною такої асиметрії вчені називали вплив навколишнього середовища – на їхню думку, він призводить до більшої активності тієї чи іншої сторони спинного мозку.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини два кластера генів, які відповідають за розвиток інтелекту. В ході досліджень вчені встановили, що ці ж гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.