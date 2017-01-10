Вчені пояснили появу Місяця серією космічних зіткнень

На думку вчених, Земля зіткнулася з кількома космічними тілами.

Місяць з'явився в результаті зіткнення Землі з кількома космічними тілами

Вчені заявили про те, що невідповідності сучасної імпактної теорії утворення Місяця можна пояснити, якщо припустити, що Земля зіткнулася не з одним космічним тілом, а з кількома. Висновки вчених були опубліковані в журналі Nature Geoscience.

Імпактна теорія утворення Місяця передбачає, що Земля зіткнулася з великим об'єктом близько 4,5 мільярдів років тому. Передбачається, що хмара уламків, що залишилися після зіткнення, згодом утворила природний супутник планети. Тепер же дослідники припустили, що подібних зіткнень було кілька.

У новому дослідженні вчені намагаються знайти відповідь на питання про те, чому склад Місяця майже ідентичний земному, а не являє собою більш або менш рівну суміш порід Землі і небесного тіла, яке колись у неї врізалося. Вчені провели ряд комп'ютерних симуляцій, моделюючи серії зіткнень молодої планети з різними тілами. Їм вдалося показати, що якщо той же об'єм речовини був піднятий не одним потужним ударом великого (майже з Марс) тіла, а декількома (до 20) тілами поменше, то винесені на орбіту уламки будуть в основному земного походження.

На думку авторів нової роботи, такий процес утворення супутника є більш "природним", оскільки на ранніх етапах існування Сонячної системи в ній було безліч вільно і безладно літаючих тіл різних розмірів, і такі зіткнення могли бути цілком звичайною справою. З іншого боку, зустрічі тіл розмірами з планети були рідкістю і тоді.

Разом з тим підтвердити чи спростувати нову теорію може тільки дослідження внутрішнього складу сучасного Місяця.

Раніше вчені заявили про те, що на Місяці можливі "місяцетруси". Місяць стискається і деформується під впливом тяжіння Землі. Нещодавно на супутнику нашої планети була виявлена тріщина.