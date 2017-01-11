Вчені назвали "втрачений елемент" ядра Землі

На думку дослідників, кремній є одним з основних елементів.

Кремній може бути відсутнім елементом" ядра Землі www.km.ru

Японські вчені заявили про те, що їм вдалося визначити "втрачений елемент" ядра Землі – третього після нікелю і заліза компонента надр планети, повідомляє BBC News

Як заявив провідний автор дослідження Ейдзі Отані з Токійського університету, "ми вважаємо, що кремній є одним з основних елементів — близько 5% [внутрішнього ядра Землі] по вазі може припадати на кремній, який розчиняється у залізо-нікелевих сплавах".

У ході дослідження вчені змоделювали процеси, які відбуваються в надрах Землі. Вони припускають, що ядро радіусом 1,2 тисячі кілометрів знаходиться під великим тиском і високими температурами. Раніше дослідникам вже було відомо, що ядро на 85% складається з заліза і на 10% нікелю. Тепер же дослідники додали кремній до заліза і нікелю і спостерігали за поведінкою з'єднання при відповідних умовах.

Раніше міжнародна група геологів з'ясувала, що тверде металеве ядро всередині Землі утворилося 1-1,5 млрд років тому. Також учені змогли визначити швидкість росту земного ядра: за рік його радіус збільшується приблизно на 1 мм.