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Вчені назвали "втрачений елемент" ядра Землі

11 січня в 11:28

На думку дослідників, кремній є одним з основних елементів.

Ядро Земли
Кремній може бути відсутнім елементом" ядра Землі
www.km.ru
Японські вчені заявили про те, що їм вдалося визначити "втрачений елемент" ядра Землі – третього після нікелю і заліза компонента надр планети, повідомляє BBC News.

Як заявив провідний автор дослідження Ейдзі Отані з Токійського університету, "ми вважаємо, що кремній є одним з основних елементів — близько 5% [внутрішнього ядра Землі] по вазі може припадати на кремній, який розчиняється у залізо-нікелевих сплавах".

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У ході дослідження вчені змоделювали процеси, які відбуваються в надрах Землі. Вони припускають, що ядро радіусом 1,2 тисячі кілометрів знаходиться під великим тиском і високими температурами. Раніше дослідникам вже було відомо, що ядро на 85% складається з заліза і на 10% нікелю. Тепер же дослідники додали кремній до заліза і нікелю і спостерігали за поведінкою з'єднання при відповідних умовах.

Раніше міжнародна група геологів з'ясувала, що тверде металеве ядро всередині Землі утворилося 1-1,5 млрд років тому. Також учені змогли визначити швидкість росту земного ядра: за рік його радіус збільшується приблизно на 1 мм. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги вчені дослідження метал
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