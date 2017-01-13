Вчені назвали Дев'яту планету "мігрантом" з міжзоряного простору

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Планета могла бути захоплена Сонячною системою "випадково".

Сонце могло "випадково" захопити дев'яту планету NASA

Астрономи заявили про те, що загадкова планета Х могла бути "ізгоєм", який був випадково захоплений Сонячною системою в далекому минулому. Про висновки вчених повідомляє Space.com

На думку дослідників, дев'ята планета була "ізгоєм", який вільно плавав у міжзоряному просторі і не був гравітаційно пов'язаним з жодною зіркою. У ході дослідження вчені проаналізували 156 варіантів зустрічі подібного "ізгоя" з Сонцем.

Виявилося, що приблизно у 60% випадків планета-"ізгой" була б викинута з Сонячної системи, при цьому, в 10% випадків вона "забрала" з собою ще одну планету системи.

Разом з тим, у 40% випадків "ізгой" все-таки міг би бути захоплений Сонячною системою. При цьому, це було би "м'який захоплення", при якому жодна інша планета системи не потрапила б під вплив нової супутниці або ж планета Х могла б впливати на одну або дві сусідки.

При цьому вчені підкреслюють, що якщо планета Х дійсно народилася за межами Сонячної системи, вона навряд чи може бути більше Нептуна. У випадку, якщо б до Сонячної системи наблизилося небесне тіло, розміри якого можна біло б порівняти з Юпітером, це відбилося на характері руху планет і їхньому розташуванні.

Раніше вчені заявили про те, що дев'ята планета повинна знаходитися на орбіті з періодом близько 15 тисяч років, а її маса в 10 разів перевищує масу Землі. У найближчій точці дев'ята планета підходить до Сонця на відстань, що в сім разів перевищує радіус орбіти Нептуна — на 200 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця дорівнює відстані від Сонця до Землі). Дальня точка орбіти віддалена від нашої зірки на 600-1200 астрономічних одиниць.