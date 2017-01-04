Вчені локалізували джерело "сигналів інопланетян"

Загадкові швидкі радіоспалахи виникають за межами Чумацького Шляху.

"Сигнали інопланетян" виходять з тьмяної галактики на відстані 170 мільйонів світлових років від Землі Lenta.ru

Вчені заявили про те, що швидкі радіоспалахи в сузір'ї Візничого, які деякі дослідники вважають сигналами інопланетних цивілізацій, виникають не в Чумацькому Шляху, а в галактиці, яка розташовується на відстані мільйонів світлових років від Землі. Висновки вчених були опубліковані в журналі Nature.

У ході дослідження вчені спостерігали за новими спалахами в точці, де був зафіксований сплеск FRB 121102, відкритий в обсерваторії Паркс в 2012 році. Дослідники використовували 300-метровий телескоп Аресібо в Пуерто-Ріко і інтерферометра VLA, який дозволяє визначити положення джерела з точністю до десятої частки секунди.

Дослідники визначили, що даний сигнал виходить із сузір'я Візничого з точки, поруч з якою розташовано кілька великих галактик і зоряних скупчень в нашій Галактиці. Але саме джерело спалахів знаходиться в іншому об'єкті – в тьмяній галактиці, невидимій в оптичному діапазоні, віддаленій від Землі як мінімум на 140 мільйонів світлових років. Як показали спостереження за нею за допомогою мікрохвильових телескопів, зірки в ній майже не формуються, і сама галактика має дуже невеликі розміри.

Подальші спостереження за цією галактикою показали, що вона постійно випромінює в радіодіапазоні, періодично спалахуючи і породжуючи спалахи, аналогічні FRB 121102. Їхнім джерелом є якийсь компактний об'єкт у центрі даної галактики, характеристики випромінювання якого фактично виключають можливість того, що він був породжений якимись об'єктами всередині Чумацького Шляху.

На думку дослідників, подальші спостереження за галактикою і радіоспалахами дозволять дізнатися природу їхнього походження.

Раніше вчені заявили про те, що що відкрили джерело загадкових сплесків. Спалах FRB 150418, зафіксований 18 квітня 2015 року, на думку дослідників, є наслідком злиття нейтронних зірок в еліптичній галактиці, яка розташовується на відстані 6 мільярдів світлових років від Землі.