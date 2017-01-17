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В Україні народилася дитина від трьох батьків

17 січня в 14:56

Дитина з'явилася на світ після пронуклеарного перенесення ядер.

ребенок с мамой
В Україні вперше народилася дитина від трьох батьків
Репродуктологи клініки "Надія" заявили про те, що на початку січня цього року в Україні народилася перша дитина від трьох батьків, повідомляє УНІАН.

За словами директора клініки Валерія Зукіна, унікальність цього випадку в тому, що це перша у світі дитина, яка народилася після пронуклеарного перенесення ядер у вже запліднених одноклітинних ембріонах (до цього проводилося перенесення тільки в незапліднених яйцеклітинах).

Він також зазначив, що за допомогою цього методу 34-річна жінка, яка страждала безпліддям протягом 15 років, змогла народити дитину. У ході процедури було здійснене перенесення ядер її і чоловіка у донорську яйцеклітину, яка була позбавлена ядра.

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"У результаті отримана "реконструйована" яйцеклітина, мала генетичний набір ядерної ДНК від матері та батька (приблизно 25.000 генів) і цитоплазматичної ДНК від донора (37 генів), тобто дитина має "трьох батьків". Наявність ДНК від трьох осіб було підтверджено при обстеженні дитини під час вагітності у лабораторіях України і Німеччини. Народження дитини після цього методу лікування зареєстровано вперше в світі", - підкреслив Зукін.

Раніше створення ембріонів з використанням ДНК трьох осіб було легалізоване у ВеликобританіїПри зачатті таким чином дитина буде мати понад 22 тисячі генів батьків і лише 37 генів донора. Гени донора не вплинуть на зовнішність і особистісні характеристики дитини, але допоможуть позбутися серйозних захворювань, пов'язаних зі сліпотою, порушенням функцій мозку і серцевими захворюваннями.

За матеріалами: УНІАН
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Теги дитина гени донор батьки ДНК
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