В ООН стурбовані долею "морських корів"

На порятунок "морських корів" необхідно 6 мільйонів доларів.

В ООН нагадали про проблеми "морських корів" wikipedia

Працівники Програми ООН по захисту навколишнього середовища нагадали, що під загрозою зникнення знаходяться дюгоні, відомі також як "морські корови".

"Ці морські травоїдні ссавці страждають в результаті браконьєрство, забруднення прибережних вод і скорочення популяції водоростей. Вони нерідко отримують смертельні травми в результаті зіткнень з судами", - повідомляє Центр новин ООН, нагадуючи про проект по збереженню дюгоні і тропічних водоростей в прибережних водах Індонезії, Мадагаскару, Малайзії, Мозамбіку, Соломонових островів, Шрі-Ланки, Тимора-Лешті та Вануату.

"В останні роки популяція дюгоні різко скоротилася. Сьогодні їх налічується приблизно 120 тисяч. На думку експертів, якщо врахувати величезний діапазон їх проживання, це дуже маленьке число", - наголошується в повідомленні.

Проект по захисту дюгоні був запущений ще в 2015 році. Він розрахований до грудня 2018 року. На його реалізацію в цілому потрібно 6 мільйонів доларів США.

Морські корови, які послужили прототипами міфічних русалок, водяться біля берегів на глибині не більше 20 метрів. Вони харчуються виключно водоростями в прибережних районах Індо-західній частині Тихого океану. Дюгоні можуть поїдати до 45 кілограмів водоростей в день. Морські корови можуть досягати трьох метрів в довжину і важити 500 кг. Якщо їм нічого не загрожує, то вони можуть жити до 70 років. Ці ссавці можуть подорожувати на сотні кілометрів протягом декількох днів.

Проект з порятунку "русалок" здійснюється в рамках Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. В рамках проекту приймаються міри, спрямовані на порятунок дюгоні і захист середовища їх існування екосистеми тропічних водоростей.