В ООН стурбовані долею "морських корів"

На порятунок "морських корів" необхідно 6 мільйонів доларів.
"Ці морські травоїдні ссавці страждають в результаті браконьєрство, забруднення прибережних вод і скорочення популяції водоростей. Вони нерідко отримують смертельні травми в результаті зіткнень з судами", - повідомляє Центр новин ООН, нагадуючи про проект по збереженню дюгоні і тропічних водоростей в прибережних водах Індонезії, Мадагаскару, Малайзії, Мозамбіку, Соломонових островів, Шрі-Ланки, Тимора-Лешті та Вануату.
"В останні роки популяція дюгоні різко скоротилася. Сьогодні їх налічується приблизно 120 тисяч. На думку експертів, якщо врахувати величезний діапазон їх проживання, це дуже маленьке число", - наголошується в повідомленні.
Проект по захисту дюгоні був запущений ще в 2015 році. Він розрахований до грудня 2018 року. На його реалізацію в цілому потрібно 6 мільйонів доларів США.
Морські корови, які послужили прототипами міфічних русалок, водяться біля берегів на глибині не більше 20 метрів. Вони харчуються виключно водоростями в прибережних районах Індо-західній частині Тихого океану. Дюгоні можуть поїдати до 45 кілограмів водоростей в день. Морські корови можуть досягати трьох метрів в довжину і важити 500 кг. Якщо їм нічого не загрожує, то вони можуть жити до 70 років. Ці ссавці можуть подорожувати на сотні кілометрів протягом декількох днів.
Проект з порятунку "русалок" здійснюється в рамках Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. В рамках проекту приймаються міри, спрямовані на порятунок дюгоні і захист середовища їх існування екосистеми тропічних водоростей.DT.UA