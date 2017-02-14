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В Google Maps з'явилася можливість створення списків улюблених місць

14 лютого в 12:11

Оновлення доступно для платформ iOS і Android.

Google Maps
Користувачі Google Maps зможуть скласти списки улюблених місць
N+1
Компанія Google запропонувала своїм користувачам функцію складання списку своїх улюблених місць в сервісі Google Maps. Більш того, як повідомляється в офіційному блозі компанії, користувачі зможуть ділитися подібними списками, а також переглядати списки друзів і родичів. Оновлення доступно для платформ iOS і Android.

Для того, щоб скласти список, необхідно вибрати місце, відкрити його меню, натиснути на кнопку "Зберегти" і в випадаючому вікні вибрати розділ "Новий список". Списки місць доступні користувачам у відповідному розділі, потрапити в який можна через меню зліва.

Поділитися списком можна за допомогою текстового повідомлення, електронного листа, повідомлення в соціальних мережах або за допомогою месенджера. Списки також доступні в офлайн-режимі.

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Раніше повідомлялося про те, що додаток Google Maps для мобільних пристроїв навчилося самостійно обчислювати ймовірний пункт призначення у режимі навігаціїДля визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час у дорозі, щільності потоку і можливі маршрути. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги списки Google Android iOS
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