В Google Maps з'явилася можливість створення списків улюблених місць

Оновлення доступно для платформ iOS і Android.

Користувачі Google Maps зможуть скласти списки улюблених місць N+1

Компанія Google запропонувала своїм користувачам функцію складання списку своїх улюблених місць в сервісі Google Maps . Більш того, як повідомляється в офіційному блозі компанії , користувачі зможуть ділитися подібними списками, а також переглядати списки друзів і родичів. Оновлення доступно для платформ iOS і Android.

Для того, щоб скласти список, необхідно вибрати місце, відкрити його меню, натиснути на кнопку "Зберегти" і в випадаючому вікні вибрати розділ "Новий список". Списки місць доступні користувачам у відповідному розділі, потрапити в який можна через меню зліва.

Поділитися списком можна за допомогою текстового повідомлення, електронного листа, повідомлення в соціальних мережах або за допомогою месенджера. Списки також доступні в офлайн-режимі.

Раніше повідомлялося про те, що додаток Google Maps для мобільних пристроїв навчилося самостійно обчислювати ймовірний пункт призначення у режимі навігації. Для визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час у дорозі, щільності потоку і можливі маршрути.