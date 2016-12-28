У Китаї виявлені залишки солеварні віком дві тисячі років

Дослідники виявили круглий колодязь і чотири печі для виварювання солі.

У Китаї виявлені залишки стародавньої солеварні Naked Science

Археологи знайшли на території автономного регіону Внутрішня Монголія в Північному Китаї залишки стародавньої солеварні, повідомляє Міжнародне радіо Китаю.

Дослідники знайшли круглу криницю глибиною приблизно 3,5 метра і шириною три метри, а також чотири кам'яних печі для виварювання солі і уламки глиняних ємностей. Знахідки датуються пізнім періодом Воюючих царств (475 рр. до н. е. - 221 рр. до н. е.) та раннім періодом династії Хань (206 р. до н. е .. - 220 р. н. е.).

Як заявив учасник китайської археологічної експедиції, "як правило, археологічні знахідки в області соляної промисловості найчастіше робляться в східних та південних приморських районах Китаю, у Внутрішній Монголії це велика рідкість".

Раніше повідомлялося про те, що археологи вперше виявили релігійний текст етрусків. На одній зі стін храму збереглася стела з релігійним текстом, вивчення якого дозволить дослідникам визначити, в яких богів вірили представники цього стародавнього народу.