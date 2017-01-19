У Китаї відбувся творчий дебют робота-репортера

Робот опублікував свій перший репортаж.

Робот опублікував першу статтю

Робот -репортер Сяо Нань написав свою першу статтю для щоденного таблоїду в Гуанчжоу Southern Metropolis Daily.

Матеріал в 300 символів оповідає про подорож на новорічний фестиваль.

"Сяо закінчив матеріал протягом секунди, він також вміє писати як короткі оповідання, так і довгі звіти", заявив Ван Сяоцзюнь, професор Пекінського університету, який розробив робота.

За його словами, порівняно з людьми-репортерами, Сяо має більш сильну здатність до аналізу даних і швидкість написання оповідань, однак він сумнівається, що роботи незабаром зможуть повністю замінити журналістів.

Він зазначив, що роботи все ще не в змозі проводити інтерв'ю і інтуїтивно задавати питання, в залежності від ситуації. Вони також не мають можливість вибору аспекту новин з інтерв'ю або бесіди.

"Роботи скоро зможуть виступати як помічники, допомагаючи газетам та іншим засобам масової інформації, а також редакторам та репортерам", - додав професор, повідомивши про те, що разом з Southern Metropolis Daily створює спеціальну лабораторію для вивчення і розробки роботів для засобів масової інформації.

Як повідомлялося, Європарламент може надати роботам права "електронної особистості".