Telegram припинив підтримку старих версій Android

Мінімальною операційною системою, для якої будуть випускатися оновлення, стане Android 4.0.

Telegram припиняє підтримку Android 2.2 і 3.0

Месенджер Telegram припиняє підтримку пристроїв, які працюють на базі операційної системи Android 2.2 і 3.0. Як повідомляє Phonearena , відтепер Android 4.0 Ice Cream Sandwich стане мінімальною операційною системою, на яку будуть випускатися оновлення.

Разом з тим, користувачі більш старших версій операційної системи зможуть використовувати месенджер на комп'ютерах. Варто зазначити, що на даний момент під управлінням Android 2.2-3.0 працює близько 1,4% активних Android-пристроїв, а це 19,6 мільйона гаджетів.

З 1 січня підтримку пристроїв під управлінням Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7.1 і iOS 6 припинив також WhatsApp.

Раніше повідомлялося про те, що Amnesty International назвала Facebook і WhatsApp найбільш захищеними месенджера.