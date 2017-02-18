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SpaceX назвала терміни першого повторного запуску Falcon 9

18 лютого в 13:03

Компанія планує запустити ракету в березні.

Falcon 9
Falcon 9 буде повторно запущена в березні
spacex.com
Перший повторний запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX відбудеться вже в березні. Про це заявила президент SpaceX Гвен Шортуелл.

"Ми збираємося відправити ракету, що вже літала, в березні з місією SES 10", — сказала президент компанії на прес-конференції, присвяченій майбутньому старту Falcon 9 з вантажною місією до МКС.

За словами Шортуелл, ракета буде запущена зі стартового майданчика на мисі Канаверал, звідки в суботу буде здійснений перший з моменту завершення програми "Шаттл" космічний старт.

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Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги ракета SpaceX запуск
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