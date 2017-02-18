SpaceX назвала терміни першого повторного запуску Falcon 9

Компанія планує запустити ракету в березні.
"Ми збираємося відправити ракету, що вже літала, в березні з місією SES 10", — сказала президент компанії на прес-конференції, присвяченій майбутньому старту Falcon 9 з вантажною місією до МКС.
За словами Шортуелл, ракета буде запущена зі стартового майданчика на мисі Канаверал, звідки в суботу буде здійснений перший з моменту завершення програми "Шаттл" космічний старт.
Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.
SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.РИА Новости