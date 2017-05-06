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Samsung запатентувала незвичайний смартфон

6 травня в 13:45

Пристрій оснащений інфрачервоною клавіатурою і гнучким дисплеєм.

Samsung
Samsung запатентувала циліндричний смартфон
Бюро патентів і торгових марок США опублікувало інформацію про новий патент компанії Samsung, в якому описується незвичайний смартфон циліндричної форми.

Компактний пристрій оснащений інфрачервоною клавіатурою і гнучким дисплеєм, що розгортається. Дисплей смартфона здатний змінювати свою форму, для чого компанія планує використовувати кріплення зі спеціального сплаву з ефектом пам'яті.

Ще однією особливістю інноваційного пристрою повинна стати віртуальна клавіатура, що проектується на рівну поверхню за допомогою інфрачервоного випромінювача. У патенті також зазначено, що гаджет може оснащуватися 360-градусною камерою.

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Раніше повідомлялося про те, що Samsung подав заявку на патент "розумного" кільця. Згідно до патентної заявки, кільце може бути використано для управління смартфоном, планшетом і навіть телевізором. Кільце також може бути синхронізоване з іншою домашньою технікою.

За матеріалами: 4pda.ru
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Теги патент смартфон дисплей Samsung
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