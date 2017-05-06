Samsung запатентувала незвичайний смартфон

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Пристрій оснащений інфрачервоною клавіатурою і гнучким дисплеєм.

Samsung запатентувала циліндричний смартфон

Бюро патентів і торгових марок США опублікувало інформацію про новий патент компанії Samsung , в якому описується незвичайний смартфон циліндричної форми.

Компактний пристрій оснащений інфрачервоною клавіатурою і гнучким дисплеєм, що розгортається. Дисплей смартфона здатний змінювати свою форму, для чого компанія планує використовувати кріплення зі спеціального сплаву з ефектом пам'яті.

Ще однією особливістю інноваційного пристрою повинна стати віртуальна клавіатура, що проектується на рівну поверхню за допомогою інфрачервоного випромінювача. У патенті також зазначено, що гаджет може оснащуватися 360-градусною камерою.

Раніше повідомлялося про те, що Samsung подав заявку на патент "розумного" кільця. Згідно до патентної заявки, кільце може бути використано для управління смартфоном, планшетом і навіть телевізором. Кільце також може бути синхронізоване з іншою домашньою технікою.