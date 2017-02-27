Samsung назвала дату презентації Galaxy S8

Новий флагман компанії буде представлений 29 березня.

Samsung представить новий флагман 29 березня

Компанія Samsung Electronics планує провести презентацію свого нового флагманського смартфона Galaxy S8 29 березня. Як повідомляє Reuters, відповідну заяву компанія зробила на прес-конференції в рамках виставки Mobile World Congress в Барселоні.

Раніше Samsung проводила презентації своїх продуктів на виставці, але в цьому році вирішила перенести представлення нового гаджета.

Раніше повідомлялося, що компанія припинила поставки Galaxy Note7 та закликала швидше обміняти ці смартфони через загрозу вибуху. Після цього в компанії випустили оновлення, що виключає перегрів Galaxy Note 7. Та попри це користувачі знову поскаржилися на проблеми з акумуляторами.

Пізніше стало відомо, що користувач смартфона з нової партії отримав травми пальців через вибух Galaxy Note 7, постраждав також ноутбук, від якого заряджають пристрій. 9 жовтня стало відомо про самозаймання третього заміненого смартфона. 10 жовтня компанія вирішила призупинити виробництво Galaxy Note 7.

Крім того, літак Delta Airlines рейсу DL138, який здійснював політ з Детройта в Амстердам, був змушений здійснити незаплановану посадку в Великобританії після того, як планшет Samsung загорівся і задимів салон літака.