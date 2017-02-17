Samsung буде використовувати акумулятори Sony в смартфонах Galaxy S8 – ЗМІ

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Компанія сподівається уникнути повторення інциденту з Galaxy Note 7.

Samsung сподівається уникнути повторення інциденту з Galaxy Note 7

Компанія Samsung буде використовувати акумулятори виробництва сторонніх компаній при виготовлення нового флагманського смартфона Galaxy S8, для того, щоб уникнути інциденту з вибухом батарей пристроїв, повідомляє CNET з посиланням на дані The Wall Street Journal.

Згідно з джерелами видання, одним з постачальників акумуляторів для Galaxy S8 стане компанія Sony. При цьому, Sony буде лише одним з трьох постачальників батарей для пристроїв і частина поставлених їй акумуляторів буде меншою, ніж у двох інших виробників.

Раніше повідомлялося, що компанія припинила поставки Galaxy Note7 та закликала швидше обміняти ці смартфони через загрозу вибуху. Після цього в компанії випустили оновлення, що виключає перегрів Galaxy Note 7. Та попри це користувачі знову поскаржилися на проблеми з акумуляторами.

Пізніше стало відомо, що користувач смартфона з нової партії отримав травми пальців через вибух Galaxy Note 7, постраждав також ноутбук, від якого заряджають пристрій. 9 жовтня стало відомо про самозаймання третього заміненого смартфона. 10 жовтня компанія вирішила призупинити виробництво Galaxy Note 7.

Крім того, літак Delta Airlines рейсу DL138, який здійснював політ з Детройта в Амстердам, був змушений здійснити незаплановану посадку в Великобританії після того, як планшет Samsung загорівся і задимів салон літака.