Перші шовкові тканини з'явилися в Китаї більше восьми тисяч років тому – вчені

Дослідники виявили хімічні сліди шовку в стародавній гробниці.

Вчені виявили сліди шовку в одній із давніх гробниць Китаю strana.ru

заявили про те, що перші шовкові тканини і традиція виготовлення шовкових ниток з'явилися в Китаї ще 8,5 тисяч років тому. Про це свідчать хімічні сліди шовку, які дослідники виявили в одній з гробниць в селі Цзяху. Висновки вчених були опубліковані в журналі PLoS One.

Вивчаючи одні з найдавніших гробниць в Цзяху, дослідники проаналізували хімічний склад грунту в пошуках слідів органіки, одягу або інших речей, які могли б вказати на наявність тих чи інших традицій у древніх жителів Китаю.

У ґрунті відразу трьох гробниць, споруджених приблизно дев'ять і вісім тисяч років тому, дослідники знайшли сліди рідкісного для могил білка – фіброїна. Дана речовина, нерозчинна у воді або в інших природних рідинах, міститься у великій кількості в шовку павуків і гусениць шовкопрядів.

На думку вчених, фіброїн потрапив в гробниці разом з шовковими тканинами або нитками, які родичі покійних поклали разом з ними. Враховуючи вік поховань, можна говорити, що традиції вирощування тутового шовкопряда і, як мінімум, плетіння шовкових ниток існували в Стародавньому Китаї вже 8,5 тисяч років тому.

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