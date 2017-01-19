Перша партія нового смартфона Nokia була продана за хвилину

Кількість попередніх замовлень на першу партію смартфона перевищила один мільйон.

Nokia 6 була продана менш ніж за хвилину

Партія нового смартфона Nokia , яка надійшла в продаж у Китаї в середу, була продано менш ніж за одну хвилину, повідомляє Phonearena.

При цьому ціна смартфона Nokia 6 склала 247 доларів. Кількість користувачів, які оформили попереднє замовлення на смартфон, перевищила мільйон чоловік. Яка ж кількість Nokia 6 було продано в першій партії, не розкривається.

Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 7.1. Оперативна пам'ять пристрою складає чотири гігабайти, а обсяг вбудованого сховища – 64 гігабайти. Працює смартфон під управлінням процесора Qualcomm Snapdragon 430 і оснащений портом USB 2.0. Роздільна здатність основної камери становить 16 мегапікселів, а фронтальної - 8.

Очікується також, що навесні Nokia представить кілька смартфонів, серед яких буде і бюджетний Nokia D1C отримає 64-бітний процесор Qualcomm Snapdragon 430 з тактовою частотою 1,4 гігагерца. Також він оснащений трьома гігабайтами оперативної пам'яті. Однак інформації про діагональ екрана, його роздільну здатність, а також про камери пристрою на даний момент немає.