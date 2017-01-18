Опубліковано відео з гігантською тріщиною в Антарктиді

Довжина тріщини складає 40 кілометрів.

Довжина тріщини складає 40 кілометрів скриншот видео

Антарктичне управління Великобританії представило відео, на якому можна побачити гігантську тріщину в Антарктиді, яка утворилась у минулому році. Ролик був знятий за допомогою дрона.

Довжина тріщини складає 40 кілометрів, вона була виявлена 31 жовтня, через що отримала назву "Хелловінська тріщина". Як повідомляє BBC News, через утворення тріщини Британське антарктичне управління планує у березні евакуювати весь персонал бази Халлі.

Українські вчені заявили про те, що озонова діра збільшує стіну, яка захищає Антарктику від повітря з теплих широт. Її зникнення може призвести до того, що потепління в Антарктиді буде йти ще більш швидкими темпами. Детальніше про процеси, що відбуваються в Антарктиді, та дослідження українських вчених читайте у статті Лідії Суржик та Володимира Драбчука "Українська Антарктида".