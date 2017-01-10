Опубліковано офіційне відео з новим смартфоном Nokia

Пристрій буде оснащений дисплеєм діагоналлю 5,5 дюйма.

Nokia 6 буде доступна тільки для китайського ринку

Компанія HMD представила відео з новим смартфоном Nokia 6 для китайського ринку. Як повідомляє Digital Trends , пристрій буде оснащений дисплеєм діагоналлю 5,5 дюйма і буде поставлятися в повністю алюмінієвому корпусі.

Крім того, відомо, що смартфон буде працювати під управлінням операційної системи Android 7.1. Оперативна пам'ять пристрою складе чотири гігабайти, а обсяг вбудованого сховища – 64 гігабайти. Працювати смартфон буде під управлінням процесора Qualcomm Snapdragon 430 і буде оснащене портом USB 2.0.

Роздільна здатність основної камери складе 16 мегапікселів, а фронтальна - 8.

Очікується також, що навесні Nokia представить кілька смартфонів, серед яких буде і бюджетний Nokia D1C отримає 64-бітний процесор Qualcomm Snapdragon 430 з тактовою частотою 1,4 гігагерца. Також він оснащений трьома гігабайтами оперативної пам'яті. Однак інформації про діагональ екрана, його роздільну здатність, а також про камери пристрою на даний момент немає.