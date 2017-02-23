Оновлений Nokia 3310 буде оснащений кольоровим екраном – ЗМІ

Легендарний телефон збереже оригінальний дизайн.
Очікується, що телефон збереже свій оригінальний дизайн. Багато шанувальників бренду очікували, що 3310 буде випущений у форматі бюджетного смартфона, але, за даними джерел, він так і залишиться кнопковим телефоном.
Разом з тим, телефон отримає і оновлення, зокрема, він буде обладнаний кольоровим екраном з більшою діагоналлю. Крім того, очікується, що він буде легшим і тоншим за свого "прабатька".
Очікується, що телефон буде поставлятися в декількох колірних рішеннях, а його ціна складе близько 59 євро.
Очікується також, що навесні Nokia представить кілька смартфонів, серед яких буде і бюджетний Nokia D1C отримає 64-бітний процесор Qualcomm Snapdragon 430 з тактовою частотою 1,4 гігагерца. Також він оснащений трьома гігабайтами оперативної пам'яті. Однак інформації про діагональ екрана, його роздільну здатність, а також про камери пристрою на даний момент немає.4pda.ru