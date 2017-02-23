Оновлений Nokia 3310 буде оснащений кольоровим екраном – ЗМІ

Легендарний телефон збереже оригінальний дизайн.

Nokia 3310 буде обладнаний кольоровим екраном

Компанія HMD Global на виставці MWC 2017 планує представити відразу декілька нових мобільних пристроїв під брендом Nokia. За даними деяких джерел, однією з новинок стане легендарний телефон Nokia 3310 , який у новій версії отримає кольоровий екран.

Очікується, що телефон збереже свій оригінальний дизайн. Багато шанувальників бренду очікували, що 3310 буде випущений у форматі бюджетного смартфона, але, за даними джерел, він так і залишиться кнопковим телефоном.

Разом з тим, телефон отримає і оновлення, зокрема, він буде обладнаний кольоровим екраном з більшою діагоналлю. Крім того, очікується, що він буде легшим і тоншим за свого "прабатька".

Очікується, що телефон буде поставлятися в декількох колірних рішеннях, а його ціна складе близько 59 євро.

Очікується також, що навесні Nokia представить кілька смартфонів, серед яких буде і бюджетний Nokia D1C отримає 64-бітний процесор Qualcomm Snapdragon 430 з тактовою частотою 1,4 гігагерца. Також він оснащений трьома гігабайтами оперативної пам'яті. Однак інформації про діагональ екрана, його роздільну здатність, а також про камери пристрою на даний момент немає.