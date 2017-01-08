Nokia показала свій перший смартфон на Android

Але збирається продавати його тільки в Китаї.
Як повідомляє "Громадське", свій перший Android-прилад компанії буде оснащений 64 гігабайтами пам'яті, 4 гігабайтами оперативної пам'яті і 16-мегапіксельною камерою. Але продавати його збирається лише в Китаї. Попередньо відомо, що його ціна становитиме 250 доларів.
Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися знімки нового флагманського смартфона Nokia. Передбачається, що пристрій буде оснащено восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 835, а його оперативна пам'ять складе шість гігабайт.Hromadske.ua