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Невідомі зламали Twitter DT.UA

13 січня в 11:58

DT.UA не причетне до повідомлень, що публікуються там.

 

Twitter
У п'ятницю, 13 січня, близько 11 ранку невідомі зламали Twitter-аккаунт DT.UA.

Видання приносить вибачення за повідомлення, що публікуються там. На даний момент проблема вирішується.

За матеріалами: DT.UA
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