Найкомпактніша ракета-носій в світі впала в море під час запуску

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Система зв'язку з ракетою відмовила після відділення першої ступені.

JAXA не вдалося запустити в космос найменшу ракету-носій

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) заявило про те, що запуск найкопактнішої ракети -носія в світі SS-520-4 зі супутником CubeSat на борту завершився невдачею, повідомляє The Japan Times

Відділення першої ступені пройшло вдало, але потім зв'язок з ракетою був перерваний. Через три хвилини після втрати зв'язку з ракетою, фахівці агентства виявили, що у другій ступені не сталося займання палива. Ракета впала в море.

JAXA більше не планує запуск подібних ракет.

Ракета відрізняється компактними розмірами: її довжина складає 10 метрів, а діаметр – 52 сантиметри. У разі успішного запуску ракета стала б найменшої ракетою-носієм з усіх, які використовуються для доставки на орбіту мінісупутників.

Раніше повідомлялося про те, що компанія SpaceX успішно запустила на орбіту ракету Falcon 9 з десятьма супутниками.