Найкомпактніша ракета-носій в світі впала в море під час запуску

Система зв'язку з ракетою відмовила після відділення першої ступені.
Відділення першої ступені пройшло вдало, але потім зв'язок з ракетою був перерваний. Через три хвилини після втрати зв'язку з ракетою, фахівці агентства виявили, що у другій ступені не сталося займання палива. Ракета впала в море.
JAXA більше не планує запуск подібних ракет.
Ракета відрізняється компактними розмірами: її довжина складає 10 метрів, а діаметр – 52 сантиметри. У разі успішного запуску ракета стала б найменшої ракетою-носієм з усіх, які використовуються для доставки на орбіту мінісупутників.
Раніше повідомлялося про те, що компанія SpaceX успішно запустила на орбіту ракету Falcon 9 з десятьма супутниками.DT.UA