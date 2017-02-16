NASA пропонує добровольцям приєднатися до пошуку планети Х

Кожен бажаючий може відкрити нове небесне тіло всередині і за межами Сонячної системи.

Кожен бажаючий може долучитися до пошуку дев'ятої планети Сонячної системи NASA

NASA запустило сайт, на якому кожен бажаючий може відкрити нове небесне тіло на знімках, отриманих за допомогою Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Подібні об'єкти можуть бути коричневими карликами або невеликими зірками, які розташовуються недалеко від Сонця, або навіть гіпотетичноюСонячної системи, наголошується на сайті проекту

На сайті міститися анімації, які були отримані за допомогою WISE. З 2010 по 2011 рік він просканував небо в інфрачервоному діапазоні, отримавши більше мільйона зображень. Добровольці повинні розглядати анімації і відзначати на них об'єкти, які змінюють своє положення.

На знімках можуть бути присутніми і артефакти, докладний опис яких присутня на сайті. Крім того, на ресурсі доступна форма зворотного зв'язку з вченими, завдяки якій кожен охочий може залишити коментар.

Одним з об'єктів, які можуть бути виявлені на знімках, є дев'ята планета.

Раніше вчені заявили про те, що дев'ята планета повинна знаходитися на орбіті з періодом близько 15 тисяч років, а її маса в 10 разів перевищує масу Землі. У найближчій точці дев'ята планета підходить до Сонця на відстань, що в сім разів перевищує радіус орбіти Нептуна — на 200 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця дорівнює відстані від Сонця до Землі). Дальня точка орбіти віддалена від нашої зірки на 600-1200 астрономічних одиниць.