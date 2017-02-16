Топ Новини
<
>

NASA пропонує добровольцям приєднатися до пошуку планети Х

16 лютого в 16:33

Кожен бажаючий може відкрити нове небесне тіло всередині і за межами Сонячної системи.

Планета Х девятая планета
Кожен бажаючий може долучитися до пошуку дев'ятої планети Сонячної системи
NASA
NASA запустило сайт, на якому кожен бажаючий може відкрити нове небесне тіло на знімках, отриманих за допомогою Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Подібні об'єкти можуть бути коричневими карликами або невеликими зірками, які розташовуються недалеко від Сонця, або навіть гіпотетичною дев'ятою планетою Сонячної системи, наголошується на сайті проекту.

На сайті міститися анімації, які були отримані за допомогою WISE. З 2010 по 2011 рік він просканував небо в інфрачервоному діапазоні, отримавши більше мільйона зображень. Добровольці повинні розглядати анімації і відзначати на них об'єкти, які змінюють своє положення.

На знімках можуть бути присутніми і артефакти, докладний опис яких присутня на сайті. Крім того, на ресурсі доступна форма зворотного зв'язку з вченими, завдяки якій кожен охочий може залишити коментар.

Читайте також: У США знайшли статтю Черчілля про можливість існування інопланетян

Одним з об'єктів, які можуть бути виявлені на знімках, є дев'ята планета.

Раніше вчені заявили про те, що дев'ята планета повинна знаходитися на орбіті з періодом близько 15 тисяч років, а її маса в 10 разів перевищує масу Землі. У найближчій точці дев'ята планета підходить до Сонця на відстань, що в сім разів перевищує радіус орбіти Нептуна — на 200 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця дорівнює відстані від Сонця до Землі). Дальня точка орбіти віддалена від нашої зірки на 600-1200 астрономічних одиниць.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги астроном планета вчені NASA
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.49
Останні новини
Caa?ocea...