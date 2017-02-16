NASA пропонує добровольцям приєднатися до пошуку планети Х

Кожен бажаючий може відкрити нове небесне тіло всередині і за межами Сонячної системи.
На сайті міститися анімації, які були отримані за допомогою WISE. З 2010 по 2011 рік він просканував небо в інфрачервоному діапазоні, отримавши більше мільйона зображень. Добровольці повинні розглядати анімації і відзначати на них об'єкти, які змінюють своє положення.
На знімках можуть бути присутніми і артефакти, докладний опис яких присутня на сайті. Крім того, на ресурсі доступна форма зворотного зв'язку з вченими, завдяки якій кожен охочий може залишити коментар.
Одним з об'єктів, які можуть бути виявлені на знімках, є дев'ята планета.
Раніше вчені заявили про те, що дев'ята планета повинна знаходитися на орбіті з періодом близько 15 тисяч років, а її маса в 10 разів перевищує масу Землі. У найближчій точці дев'ята планета підходить до Сонця на відстань, що в сім разів перевищує радіус орбіти Нептуна — на 200 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця дорівнює відстані від Сонця до Землі). Дальня точка орбіти віддалена від нашої зірки на 600-1200 астрономічних одиниць.DT.UA