NASA представило супутниковий знімок снігу в пустелі Сахара

Сніг в пустелі випав вперше за 37 років.
19 грудня цього року сніг випав в алжирському місті Айн-Сефра на півночі пустелі. Знімок снігу був зроблений за допомогою інструменту ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) на супутнику Landsat 7, який дозволив представити зображення в реальному кольорі.
Останній раз до цього сніг у Сахарі випав в 1979 році.
Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.DT.UA