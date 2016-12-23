NASA представило супутниковий знімок снігу в пустелі Сахара

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Сніг в пустелі випав вперше за 37 років.

Представлений супутниковий знімок снігу в Сахарі Facebook/Karim Bouchetata

19 грудня цього року сніг випав в алжирському місті Айн-Сефра на півночі пустелі. Знімок снігу був зроблений за допомогою інструменту ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) на супутнику Landsat 7, який дозволив представити зображення в реальному кольорі.

Останній раз до цього сніг у Сахарі випав в 1979 році.

NASA

Раніше NASA представило вражаюче тридцятихвилинне відео, на якому зображено Сонце в форматі Ultra HD. Відео показує активність на Сонці, недоступну для спостереження без спеціального обладнання.