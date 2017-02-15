NASA планує запустити на супутник Юпітера місію з пошуку життя

Агентство розробляє зонд для запуску на Європу.

NASA відправить на Європу апарат для пошуку життя

NASA планує запустити місію з пошуку життя на супутнику Юпітера Європі до 2024 року, повідомляє SpaceNews з посиланням на звіт агентства.

Згідно зі звітом, фахівці агентства розробляють дослідницький апарат, оснащений п'ятьма різними інструментами, які дозволять йому досягти декількох цілей під час тритижневого перебування на поверхні Європи.

Серед основних цілей апарату вчені називають пошук слідів минулого або сьогоденного життя на Європі, дослідження того, чи може супутник Юпітера бути придатним для життя, і збір даних про поверхню небесного тіла для запуску майбутніх місій.

Згідно зі звітом, апарат може прибути на поверхню Юпітера в 2030 році.

Раніше NASA опублікувало фото гігантського урагану на поверхні Юпітера. Площа урагану в два рази перевершує площу Землі, а швидкість вітру в ньому складає 640 кілометрів на годину.