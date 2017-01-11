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NASA опублікувало знімок Скелястих гір з космосу

11 січня в 17:52

Знімок був зроблений з борту МКС.

фото мкс
NASA опублікувало знімок скелястих гір з борту МКС
Астронавт Європейського космічного агентства Томас Пескє, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, зробив знімок Скелястих гір. Знімок був опублікований на сайті NASA.

У підписі до фото Пескє написав "Скелясті гори настільки високі, що навіть хмари не можуть їх перетнути".

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NASA

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.

За матеріалами: DT.UA
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Теги космос NASA МКС
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