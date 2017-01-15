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NASA опублікувало новий знімок Юпітера

15 січня в 11:55

Зображення було складене з знімків, отриманих апаратом "Юнона".

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"Юнона" передала нові дані про Юпітер
NASA
NASA представило зображення Юпітера, яке було складено астрономом Романом Ткаченко за допомогою даних, отриманих апаратом "Юнона". Знімок був опублікований на сайті агентства.

На представленому зображенні можна побачити одну з найвідоміших рис Юпітера – Велику червону пляму. На знімок також потрапила низка потужних ураганів, так зване "перлове намисто" планети.

Знімок був зроблений 11 грудня, коли "Юнона" здійснила третє зближення з планетою. Відстань від апарату до Юпітера становила 458,8 тисяч кілометрів.

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NASA

"Юнона"  була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, вона є частиною програми New Frontiers . До "Юнони" на орбіті Юпітера працював зонд Galileo, але "Юнона" першої в історії буде робити обліт планети через її полюса. Апарат прибув на орбіту Юпітера в липні минулого року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги зображення NASA апарат астроном
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