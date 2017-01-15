NASA опублікувало новий знімок Юпітера

Зображення було складене з знімків, отриманих апаратом "Юнона".
На представленому зображенні можна побачити одну з найвідоміших рис Юпітера – Велику червону пляму. На знімок також потрапила низка потужних ураганів, так зване "перлове намисто" планети.
Знімок був зроблений 11 грудня, коли "Юнона" здійснила третє зближення з планетою. Відстань від апарату до Юпітера становила 458,8 тисяч кілометрів.
"Юнона" була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, вона є частиною програми New Frontiers . До "Юнони" на орбіті Юпітера працював зонд Galileo, але "Юнона" першої в історії буде робити обліт планети через її полюса. Апарат прибув на орбіту Юпітера в липні минулого року.DT.UA