На американському сегменті МКС стався витік аміаку

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На даний момент витік не вдалося ліквідувати.

На МКС стався витік аміаку

На американському сегменті Міжнародної космічної станції був виявлений витік аміаку, повідомило агентству "Интерфакс" джерело в ракетно-космічній галузі.

"Витік аміаку відбувається з зовнішній системи терморегулювання. Він не загрожує екіпажу", - сказав співрозмовник агентства.

Астронавтам не вдавалося зупинити просочування речовини протягом тижня, разом з тим, напередодні джерело витоку було визначене. "За допомогою аналізатора аміаку, доставленого на станцію, було проведено сканування зовнішньої поверхні станції та локалізовано місце витоку - блок клапанів радіаторів на секції P1", - зазначив співрозмовник агентства.

NASA продовжує стежити за розвитком ситуації, оскільки зупинити витік речовини на даний момент не вдалося.

У травні минулого року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.