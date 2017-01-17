Мікроби можуть вижити в умовах розрідженої атмосфери Марса – вчені

На думку дослідників, на Червоній планеті може існувати життя.

На Марсі можуть жити мікроби NASA

Вчені заявили про те, що деякі найпростіші види мікроорганізмів можуть вижити в умовах холодної і розрідженої атмосфери Марса , повідомляє Astrobiology Magazine

Як заявляють вчені, існування озер і морів в далекому минулому Марса є давно доведеним фактом. Оскільки відомо, що на Землі поява мікроорганізмів залежить від наявності рідкої води, справедливо припустити, що подібні мікроорганізми мільярди років тому існували на Червоній планеті, а деякі з них могли зберегтися і досі.

Для того, щоб перевірити свої припущення, дослідники провели ряд експериментів з мікробами видів Methanothermobacter wolfeii, Methanosarcina barkeri, Methanobacterium formicicum і Methanococcus maripaludis, які мешкають в безкисневих умовах і продукують метан.

У ході дослідження вчені вивчали поведінку мікроорганізмів при низькому тиску Марса, який досягає 0,06 земних атмосфер. Виявилося, що в таких умовах мікроби можуть вижити протягом 3-21 доби. На думку дослідників, це означає, що мікроби могли б вижити і на Марсі.

Надалі вчені планують дослідити реакцію мікроорганізмів на низькі температури, характерні для Червоної планети.

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.