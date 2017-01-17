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Мікроби можуть вижити в умовах розрідженої атмосфери Марса – вчені

17 січня в 13:02

На думку дослідників, на Червоній планеті може існувати життя.

марс
На Марсі можуть жити мікроби
NASA
Вчені заявили про те, що деякі найпростіші види мікроорганізмів можуть вижити в умовах холодної і розрідженої атмосфери Марса, повідомляє Astrobiology Magazine.

Як заявляють вчені, існування озер і морів в далекому минулому Марса є давно доведеним фактом. Оскільки відомо, що на Землі поява мікроорганізмів залежить від наявності рідкої води, справедливо припустити, що подібні мікроорганізми мільярди років тому існували на Червоній планеті, а деякі з них могли зберегтися і досі.

Для того, щоб перевірити свої припущення, дослідники провели ряд експериментів з мікробами видів Methanothermobacter wolfeii, Methanosarcina barkeri, Methanobacterium formicicum і Methanococcus maripaludis, які мешкають в безкисневих умовах і продукують метан.

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У ході дослідження вчені вивчали поведінку мікроорганізмів при низькому тиску Марса, який досягає 0,06 земних атмосфер. Виявилося, що в таких умовах мікроби можуть вижити протягом 3-21 доби. На думку дослідників, це означає, що мікроби могли б вижити і на Марсі.

Надалі вчені планують дослідити реакцію мікроорганізмів на низькі температури, характерні для Червоної планети.

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Марс вчені мікроб атмосфера
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