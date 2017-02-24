Маленькі і агресивні мурахи змогли ужитися з великими і спокійними

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Різні види мурах виконують різні функції в мурашнику.

Різні види мурах виконують різні функції в мурашнику

показали наявність мутуалізму між різними видами мурашок, один із яких виступає в ролі будівельника, а інший – захисника мурашника. Висновки вчених були опубліковані в журналі Behavioral Ecology and Sociobiology.

Мутуалізм – форма взаємовигідного співіснування, поширена серед рослин і комах. Часто одна із сторін виступає в ролі захисника від ворогів, а друга – постачальника їжі.

У новій роботі дослідники проаналізували характер відносин між мурахами Platythyrea conradti та Strumigenys maynei. Перші можуть досягати 15 міліметрів в довжину і будують гнізда на деревах. Матеріалом для гнізда служить лісова підстилка, у стінках якої живе велика кількість їстівних для мурашок організмів. В окремих камерах того ж мурашника мешкають 2,5-міліметрові S. maynei, які харчуються дрібними організмами.

Дослідники встановили, що обидва види мурах не приховують свій запах, а отже, знають про існування один одного і не нападають на співмешканців. При цьому, більш великі мурахи виступають в ролі будівельників свого мурашника, а дрібні – його захисників.

Причини виникнення подібного мутуалізму вченим на даний момент невідомі.

Раніше вчені заявили про те, що фізичні зрушення і зміни у поведінці бджіл супроводжуються відчуттями щастя і печалі.