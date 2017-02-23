Космічна вантажівка Dragon пристикувалася до МКС

Капсула пробуде на станції найближчі чотири тижні.

Dragon успішно пристикувався до МКС

Вантажний космічний корабель компанії SpaceX Gragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції . Як повідомляється на сайті NASA , стикування відбулася о 15.12 за Києвом.

Капсула корабля пробуде на МКС протягом найближчих чотирьох тижнів.

Як відзначають представники агентства, тепер члени екіпажу МКС готуються до стикуванні російського корабля "Прогрес", який був запущений з космодрому "Байконур" вчора. Стиковка корабля з МКС запланована на п'ятницю і відбудеться о 10 ранку за Києвом.

Dragon повинен був пристикуватися до МКС в середу, але процес був перерваний через неправильну роботу GPS його бортового комп'ютера.

У травні минулого року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.