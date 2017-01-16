Китайські вчені створили найпотужніший ультрафіолетовий лазер у світі

Лазер працює в так званій "вакуумній" частині ультрафіолетового діапазону.

Лазер працює в "вакуумній" частині ультрафіолетового діапазону

Китайські фізики створили найбільш яскравий і потужний вакуумний ультрафіолетовий лазер DCLS, який здатний побачити і "помацати" окремі електрони в молекулах і атомах, повідомляє прес-служба Китайської академії наук.

Як заявляють вчені, побудований ними лазер є найпотужнішим ультрафіолетовим випромінювачем у світі і єдиним пристроєм такого роду, яке працює в "вакуумній" частині ультрафіолетового діапазону.

На сьогоднішній день лазер здатний виробляти пучки, які містять в собі 140 трильйонів фотонів високої енергії. Разом з тим, на думку вчених, цей показник можна поліпшити.

DCLS став першим лазером на вільних електронах, який був побудований на території КНР. Його будівництво почалося в 2012 році.

Раніше повідомлялося про те, що в Японії створили найпотужніший лазер у світі. Нова установка змогла провести імпульс, потужність якого становить два петавата (або два квадрильйонів ват) — це приблизно в 1 000 разів більше, ніж сумарне споживання електрики в усьому світі.