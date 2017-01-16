Китайські вчені створили найпотужніший ультрафіолетовий лазер у світі

Лазер працює в так званій "вакуумній" частині ультрафіолетового діапазону.
Як заявляють вчені, побудований ними лазер є найпотужнішим ультрафіолетовим випромінювачем у світі і єдиним пристроєм такого роду, яке працює в "вакуумній" частині ультрафіолетового діапазону.
На сьогоднішній день лазер здатний виробляти пучки, які містять в собі 140 трильйонів фотонів високої енергії. Разом з тим, на думку вчених, цей показник можна поліпшити.
DCLS став першим лазером на вільних електронах, який був побудований на території КНР. Його будівництво почалося в 2012 році.
Раніше повідомлялося про те, що в Японії створили найпотужніший лазер у світі. Нова установка змогла провести імпульс, потужність якого становить два петавата (або два квадрильйонів ват) — це приблизно в 1 000 разів більше, ніж сумарне споживання електрики в усьому світі.РИА Новости