Хірурги зробили наступний крок до пересадки голови людини

Дослідники опублікували знімки зрощування нейронів у частинах спинного мозку щурів.

Серджіо Канаверо зробив ще один крок до пересадки голови людини Naked Science

Команда італійського хірурга Серджіо Канаверо, яка готується до першої в світі операції з пересадки голови людини , опублікувала знімки зрощування нейронів у "половинках" спинного мозку щурів, що робить їх на крок ближче до досягнення головної мети. Результати роботи вчених були опубліковані в журналі Neural Regeneration Research.

"У поданому громадськості документі присутні наукові свідчення того, що півтора роки тому визнавалося вченими неможливим. Сьогодні це вже в минулому, і це досягнення відкриває широкі перспективи в лікуванні ряду захворювань. Як і раніше — дослідження йде відкрито, і можливість надавати поточні результати дуже надихає", — заявив Валерій Спіридонов, який є претендентом на пересадку голови.

Дослідники опублікували знімки зрощування нейронів у спинному мозку щурів, який був розрізаний за допомогою спеціального ножа. Для зрощування нейронів команда Канаверо використовувала спеціальний склад на базі поліетиленгліколю, який, як показали попередні досліди на культурах нервових клітин, стимулює загоєння ран нервової тканини.

У ході експерименту хірурги розрізали спинний мозок щурів повністю, як це буде відбуватися під час операції на людині. Через чотири тижні, коли миші почали відновлювати рухливість, біологи приспали тварин і за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа отримали фотографії місця розрізу.



Знімки показали, що нові нервові закінчення дійсно почали проростати через шрам у спинному мозку, і це підтвердило, що методика Канаверо працює хоча б частково.

Раніше повідомлялося про те, що у Китаї з'явився другий претендент на пересадку голови. Ним став 62-річний повністю паралізований Ван Хуаньминь. Операція, імовірно, пройде в Харбіні.