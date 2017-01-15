"Хаббл" зробив знімок незвичайної спіральної галактики

У центрі галактики розташовується чорна діра середньої маси.
Як правило, в центрі спіральних галактик, наприклад, у Чумацькому Шляху, знаходиться надмасивна чорна діра, але в деяких галактиках як центрального об'єкта виступають більш яскраві чорні діри середньої маси. У центрі RX J1140.1+0307 розташовується чорна діра з однієї з найменших відомих мас.
Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступоворуйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.DT.UA