"Хаббл" зробив знімок галактик, що зливаються

Об'єкт IRAS 14348-1447 знаходиться на відстані мільярда світлових років від Землі.

"Хаббл" зробив знімок галактик в процесі злиття

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" одержали знімок об'єкта IRAS 14348-1447, який складається з двох галактик, що знаходяться в процесі злиття. Знімок був опублікований на сайті телескопа

Як відзначають дослідники, в далекому минулому дві багаті газом спіральні галактики підійшли настільки близько одна до одної, що гравітаційний вплив змушує їх повільно зливатися в одне ціле.

Об'єкт знаходиться на відстані більше мільярда світлових років від Землі.

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступово руйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.