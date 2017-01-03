"Хаббл" зробив знімок галактик, що зливаються

Об'єкт IRAS 14348-1447 знаходиться на відстані мільярда світлових років від Землі.
Як відзначають дослідники, в далекому минулому дві багаті газом спіральні галактики підійшли настільки близько одна до одної, що гравітаційний вплив змушує їх повільно зливатися в одне ціле.
Об'єкт знаходиться на відстані більше мільярда світлових років від Землі.
Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступово руйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.DT.UA