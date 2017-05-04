"Хаббл" зробив знімок декількох сотень галактик

На знімку розмістився кластер Abell 370.

"Хаббл" зробив знімок далеких галактик

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" отримали знімок кластера Abell 370, в якому міститься кілька сотень галактик, гравітаційно зв'язаних одна з одною. NASA опублікувало знімок, приурочивши його до виходу фільму "Вартові галактики 2" , повідомляється на сайті агентства

Найбільш великі і яскраві галактики кластера пофарбовані у біло-жовтий колір, вони є масивними еліптичними галактиками і містять кілька мільярдів зірок кожна. Спіральні галактики, які нагадують Чумацький Шлях, пофарбовані на знімку в блакитнуватий колір.

На знімку можна побачити сині арки. Це галактики, які розташовуються за кластером і є занадто слабкими для того, щоб "Хаббл" міг їх "роздивитися".

NASA

Раніше повідомлялося про те, що телескоп "Хаббл" сфотографував край Великого Вибуху. Всього астрономи виявили понад 250 невеликих галактик, які існували в проміжок від 600 до 900 млн років після Великого Вибуху. Світло від цих галактик пройшло шлях довжиною у 12 млрд років.