Google присвятив дудул відкриттю NASA

Пошуковий гігант Google присвятив дудл сенсаційного відкриттю NASA.

22 лютого на прес-конференції агентство розповіло про виявлення семи землеподібних планет біля зірки TRAPPIST-1 - червоного карлика в сузір'ї Водолія, який розташовується на відстані 40 світлових років від Землі.

Дудл являє собою анімацію, за сюжетом якої Земля за допомогою телескопа спостерігає за космічним простором і в результаті їй вдається виявити систему, що складається з семи планет.

Як зазначає агентство, три з семи виявлених планет обертаються в населеній зоні зірки, тобто на них може існувати життя.

Notice the new @GoogleDoodles? It's about the 7 Earth-sized planets we discovered around nearby star! Get the news: https://t.co/G9tW3cJMnV pic.twitter.com/dOHB0bLqXn