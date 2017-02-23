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Google присвятив дудул відкриттю NASA

23 лютого в 10:35

Агентство відкрило сім екзопланет на відстані 40 світлових років від Землі.

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Google представив дудл, присвячений відкриттю NASA
Google
Пошуковий гігант Google присвятив дудл сенсаційного відкриттю NASA.

22 лютого на прес-конференції агентство розповіло про виявлення семи землеподібних планет біля зірки TRAPPIST-1 - червоного карлика в сузір'ї Водолія, який розташовується на відстані 40 світлових років від Землі.

Дудл являє собою анімацію, за сюжетом якої Земля за допомогою телескопа спостерігає за космічним простором і в результаті їй вдається виявити систему, що складається з семи планет.

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Google

Як зазначає агентство, три з семи виявлених планет обертаються в населеній зоні зірки, тобто на них може існувати життя.

Як повідомлялося, дослідники NASA хочуть повернути Плутону статус планети.

За матеріалами: DT.UA
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